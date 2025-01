Vidne in nevidne vezi so se prepletale v programu, ki ga je Zveza cerkvenih pevskih zborov izbrala za tradicionalni božično-novoletni koncert v stolnici sv. Justa. Protagonista nedeljskega dogodka sta bila dva moška zbora, ki pričata o še vedno neokrnjeni ljubezni do petja v širšem slovenskem prostoru: Moški pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine, ki je lani praznoval 80-letnico delovanja, in mlajši vokalni ansambel, ki se je rodil leta 2017 kot Fantovska skupina Devin-Nabrežina ter se preimenoval v Vokalno skupino Vihar.

Predsednica ZCPZ Rossana Paliaga je polnoštevilnemu občinstvu voščila ob novem letu ter povzela željo papeža Frančiška, naj orožje utihne in naj zazvenijo božične pesmi. »Blagor slovenski manjšini,« pa je dejal tržaški škof Enrico Trevisi, ki je po orgelskem uvodu Eliane Humar nagovoril občinstvo. Izpostavil je neprecenljivo vrednost svobode, da vsakdo lahko svojo veroizpoved izraža v svojem jeziku, kar je mnogim narodom še vedno onemogočeno. Ob tem je omenil Luigija Fogarja, tržaškega škofa od leta 1924 do 1936, ko ga je fašistični prefekt Carlo Tiengo odstranil prav zato, ker je zagovarjal pravico Slovencev, Hrvatov in ostalih narodnih manjšin do izražanja v materinščini.