Bogata arheološka dediščina Histrov

V Istri je bilo dolgo pred prihodom starih Rimljanov zelo živahno. V tržaškem arheološkem muzeju Winckelmann pri stolnici sv. Justa lahko do 1. aprila na razstavi Histri in Istria - Histri u Istri odkrivamo značilnosti razvitega pomorskega in ladjedelskega naroda, po katerem nosi ime sloviti polotok. Skočili bomo lahko nazaj v čas železne dobe in s približno 200 eksponati spoznavali vsakdan prebivalcev, ki so naseljevali dobro zaščitena gradišča od 12 stoletja pr. n. št. do približno leta 177 po n.št.

Razstavo prireja hrvaška skupnost v Trstu (Hrvatska zajednica u Trstu) v sodelovanju z Občino Trst. Kot je na včerajšnjem odprtju spomnil njen predsednik Damir Murković gre za drugo etapo trilogije, ki so jo posvetili ilirskim narodom. Začeli so z razstavo o Japodih, ki je bila v muzeju Winckelmann na ogled od novembra 2018 do februarja 2019, po Histrih pa bodo med letoma 2024 in 2025 na vrsti še Liburni, je orisal. Vsaka izmed teh je sad naveze s pomembnejšimi hrvaškimi muzeji. Tokratna razstava predstavlja prilagojeno, manjšo različico tiste, ki jo je Arheološki muzej Istre iz Pulja postavil pred desetimi leti.