Borsellina varoval do zadnjega

Njegovo življenje se je prekinilo med atentatom na protimafijskega tožilca Paola Borsellina v Palermu, od katerega bo 19. julija preteklo točno trideset let. Miljčan Eddie Walter Cosina, eden izmed petih ubitih policistov sodnikovega spremstva, je prvi dobitnik miljskega zlatega leva (Leon di Muggia d’oro). Sklep so v četrtek soglasno odobrili v miljskem občinskem svetu. Gre za najvišje priznanje Občine Milje, ki ga je desnosredinski župan Paolo Polidori uvedel šele pred dvema mesecema. Njegov je bil tudi predlog, da bi kot prvega počastili policista, ki predstavlja »enega izmed najsvetlejših zgledov poguma in požrtvovalnosti«. Priznanje bodo po dogovoru s tržaškim kvestorjem Pietrom Ostunijem družini izročili septembra, ko naj bi potekala tudi priložnostna slovesnost.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.