Božični koncert ZCPZ letos po spletu

Božični koncert tržaške Zveze cerkvenih pevskih zborov v stolnici svetega Justa je zelo občutena tradicija, doživeto glasbeno voščilo ob začetku novega leta, ki vsakič ponuja izvirne vsebine v znamenju zborovske glasbe. Letos je možnost zborovskega petja žal zamrznjena, tako kot koncerti z občinstvom, organizatorji pa so vsekakor poskrbeli, da bo koncert tudi letos in sicer v spletni obliki, brez publike, na Facebook strani in YouTube kanalu ZCPZ. Iz stolnice sv. Justa, ki bo tako ostala sedež tega dogodka, se ne bodo oglasili zbori, temveč solopevci, recitatorja in organistki.

Koncert bodo predvajali v nedeljo, 17. januarja, ob 17. uri, ko bo glasbeni program uvedla priložnostna misel škofovega vikarja za slovenske vernike Antona Bedenčiča. Sledil bo preplet glasbe in besede, ki sta ga sestavila Janko Ban in Majda Cibic, dogodek pa bo imel naslov So zvezde se zbrale, po poeziji dolgoletnega člana ZCPZ Aleksandra Furlana - Šandrina, kateremu bo v celoti posvečen literarni del programa. Na glasbenem področju bodo skladbe Venturinija, Florjanca, Gašperšiča, Tomca, Premrla in Brede Šček zapeli sopranistki Marta Fabris in Mojca Milič, mezzosopranistka Nada Tavčar, baritonista Manuel Sedmak in Goran Ruzzier. Na orgle in klavir jih bo spremljala Tamara Ražem Locatelli. Za orgelske medigre bo poskrbela Zulejka Devetak. Recitatorja bosta Loredana Gec in Nejc Kravos. Takoj po spletnem predvajanju bo preplet glasbe in besede dostopen tudi na valovih radia Trst A in sicer ob 18. uri v oddaji Z naših prireditev.