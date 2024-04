Danes je okrog 14.45 prišlo do hujše nesreče v podjetju Metfer na cesti za Boljunec, kjer se je zrušil eden od nosilnih zidov in poškodoval štiri delavce. Na kraju nesreče je bilo več rešilnih vozil, karabinjerjev in gasilcev. Kako hude so poškodbe delavcev, še ni znano.