Vandali poškodovali Kulturni dom

Razbita marmornata plošča na fasadi Kulturnega doma v Trstu je najnovejše vandalsko dejanje, ki je prizadelo stavbo v ulici Petronio, pred katero se že več mesecev, predvsem v večernih urah, zbirajo skupine mladoletnikov in mladih.

Osebje gledališča je sprva opozorilo skupine mladih, ki so posedali na stopnišču, naj spoštujejo red, vendar ni zaleglo. Občina in kvestura sta že dalj časa obveščeni o tem. Sile javnega reda so pogosto posegale, a brez trajnih učinkov za izboljšanje situacije, so v tiskovnem sporočilu zapisali pri Slovenskem stalnem gledališču, ki domuje v Kulturnem domu.

Da bi mlade opozorili, da je stopnišče zasebna last, je gledališče zadnje čase puščalo prižgane luči pred vhodom in je z verigo opozorilo na prepovedan vstop. Vhod je poleg tega pod videonadzorom. Začetnemu izboljšanju je sledilo ponavljanje nasilnih dejanj z redno kršitvijo vseh prepovedi. Poškodovana fasada, zaradi katere bo moralo gledališče seveda plačati popravila, je le najnovejše dejanje. Slovensko stalno gledališče želi torej izraziteje opozoriti inštitucije in odgovorne za varnost na redne nevšečnosti v upanju, da bo pravočasna rešitev preprečila tako ponavljanje kot tudi zaostritev situacije.