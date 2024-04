Katera odstopanja so na tramvajski progi?

Potem ko se je o prenovi tramvajske proge v zadnjih dneh v lokalnih medijih veliko govorilo, je ta tema včeraj prišla tudi v dvorano občinskega sveta. Levosredinski opozicijski mestni svetniki so vložili kar štiri aktualna vprašanja, s katerimi so od pristojne za javne naložbe Elise Lodi želeli izvedeti, če je res, da je kontrolni ministrski organ Ansfisa, ki je pristojen za dodeljevanje licenc za opravljanje železniških storitev, na občino naslovil novo tehnično poročilo, v katerem je navedel serijo nepravilnosti na progi. Pojasnila so zahtevali Laura Famulari (DS), Giorgia Kakovic (Zdaj Trst), Alessandra Richetti (G5Z) in Paolo Altin (Punto Franco).

Odbornica Elisa Lodi je delno demantirala naše petkovo poročanje, ki so ga nato povzeli drugi lokalni mediji, češ da dokumentacija vsebuje celo serijo priporočil. Priznala je, da so prejeli tehnično poročilo, v katerem pa naj ne bi bilo velikih novosti. Razložila je, da so že pred časom v dogovoru z agencijo Ansfisa prekinili dela na progi, čeprav so že določili izvajalca del. Razlog je bila odločitev nadzornega ministrskega organa, da je treba najprej sestaviti delovno skupino, ki bi bila odgovorna za pripravo smernic, po katerih bi se morali v bodoče ravnati upravitelji železniških tramvajskih infrastruktur. V poročilu so strokovnjaki sicer izpostavili minimalna odstopanja v ustroju železniške proge.

Nihče od štirih mestnih svetnikov ni bil zadovoljen s prejetim odgovorom. Napovedali so, da bodo preverili vsebino dokumentacije, ko jo bodo naposled dobili na vpogled.

Nato se je začel redni del seje, ki je bila prva po mesecu dni. Tolikšen odmor med enim in drugim občinskim svetom je prej neobičajen kot ne. Valentina Repini je počastila spomin na nedavno preminulega profesorja Sama Pahorja, nekdanjega tržaškega občinskega svetnika in velikega borca za uveljavljanje slovenskega jezika.