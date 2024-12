Brez prve nagrade, drugo osvojil Miha Mazzini

Nagradni natečaj za izvirno radijsko igro, ki ga razpisuje Radijski oder v spomin na dolgoletne članico, igralko in režiserko Marjano Prepeluh je letos ostal brez zmagovalk oziroma zmagovalcev. Prejeli so 23 besedil, vsa iz Slovenije. Kriterijem pa je ustrezala le peščica kandidatov, zato prve nagrade niso podelili. Dve kandidatki sta se ex aequo uvrstili na tretje mesto. Nagrajence so v ponedeljek počastili v Peterlinovi dvorani.

Žirija je tekste prejela v anonimni obliki in je le po izbiri zmagovalcev odkrila, kdo so avtorji nagrajenih besedil. Ko so njene članice in člani odprli kuverto z imenom avtorja besedila Tihi gost, ki je prispelo na drugo mesto, je odkrila starega znanca: pisatelja, scenarista in kolumnista Miho Mazzinija. V tem besedilu glavni junak ne nastopa, čeprav je vpleten v zgodbo, ki govori o nasilju nad ženskami, muslimanskih bojevnikih, predsodkih do Romov, predvsem o manipulaciji ali z avtorjevo metaforo o »slonih«, ki nas obdajajo, čeprav jih skoraj nihče ne vidi.

Tretje mesto je prejela igra Fantomski potop, ki se ukvarja s temo priseljevanja pribežnikov. Avtorica je Neva Lučka Zver, doma iz Ljubljane, profesorica italijanščine in francoščine, ki je živela v Parizu in se pred dvema letoma preselila v Trst. Ex aequo je tretjo nagrado prejelo delo Zgorel je cel ribnik, pol gozda in pol ljubezni, ironičen prikaz nastanka in konca ljubezni med piromanom in požigalko iz političnih razlogov". Ubesedila ga je dramaturginja Iva Štefanija Slosar iz Jelšan.