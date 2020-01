Celina, kjer kraljujeta led, pingvini in tjulnji

Gola bela zaledenela in zasnežena planjava v vseh smereh. Edini prebivalci te planjave so pingvini, tjulnji in kiti. Ta ledena in človeku neprijazna puščava se imenuje Antarktika. Celina, o kateri pravijo, da leži vzhodno od sonca, zahodno od lune in južneje od česar koli drugega. Tam se trenutno nahaja ledolomilec Laura Bassi državnega inštituta OGS (Državni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko), ki mu poveljuje kontovelsko-kriški kapitan Franco Sedmak. Raziskovalci v antarktičnih vodah trenutno raziskujejo podnebne spremembe in onesnaženost zraka ter morja, znanstveno ekspedicijo pa financira ministrstvo za šolstvo in raziskovanje iz programa Pnra (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide).

Kapitan Sedmak je z novo ladjo, ki je nadomestila dotrajano Exploro, zadovoljen. »Laura Bassi je dober ledolomilec. Mogoče mu manjka kakšna konjska moč, a ladja nam odlično služi,« nam je po telefonu povedal sogovornik, ki se je v soboto zjutraj po našem času, ko smo se prvič slišali (med nami in območjem, po katerem pluje Sedmak, je 12 ur razlike), nahajal na 65 stopinjah južne geografske širine, na območju torej, ki velja že za polarno območje.