Na nekdanji pokrajinski cesti št. 4 med Mavhinjami in Prečnikom sta sinoči okrog 22. ure čelno trčila dva avtomobila, pri čemer sta bili dve osebi poškodovani. Na kraj so z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gasilci in varnostni organi. Ena oseba je bila ukleščena v razbitinah, gasilci so potrebovali skoraj pol ure, da so jo rešili. Z reševalnim vozilom so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. V bolnišnico so prepeljali še eno osebo, ki je bila lažje poškodovana. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice, varnostni organi pa preiskujejo njene vzroke.