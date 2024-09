Človeška plat heroja in evropska razsežnost boja

Moderna Evropska unija temelji (tudi) na boju bazoviških junakov. Ta izjava slovenske ministrice za kulturo Aste Vrečko je le ena izmed mnogih misli, s katerimi bi lahko povzeli današnjo osrednjo spominsko proslavo na četverico mladih junakov, ki so 6. septembra 1930 ob zori padli pod streli fašističnih pušk. Vrečko in predsednik Odbora bazoviški junaki, ki deluje pod okriljem Narodne in študijske knjižnice, Milan Pahor sta med proslavo izpostavila univerzalni pomen žrtvovanja Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša ter Alojza Valenčiča. Osrednji govornici Vilma Purič in Anna di Gianantonio pa sta spomnili na pomen in aktualnost upora ter gojenja spomina na antifašistične borce. Marsikdaj je pod mrkim nebom bilo slišati tudi želje po koriščenju priložnosti za sožitje in brezmejnost, ki nam jih bo čez le nekaj mesecev nudila naša Evropska prestolnica kulture, Gorica-Nova Gorica. Svoje misli o iskanju pravičnosti in pomenu skupnosti je navzočim podal tudi tržaški škof Enrico Trevisi. Popoldan so obogatile recitacije pisem, ki jih je izza zapahov rimskega zapora Regina Coeli družini poslal Franjo Marušič. V slovenščini in italijanščini sta jih brala Nejc Kravos in Omar Makhloufi. Iz njih je razvidna človeška, zelo človeška, plat enega izmed herojev, ki je svojcem poslal navodila, kaj naj naredijo z njegovim radijem in otožna razmišljanja o krivdi za očetovo odpustitev. Med navzočimi je bilo slišati marsikatero čestitko za letošnjo glasbeno spremljavo. Za petje sta poskrbela zbora Lojze Bratuž in Hrast pod vodstvom Igorja Hodaka in Aleksandre Pertot, ob spremstvu Godbenega društva Prosek pod vodstvom kapelnice Irine Perosa.