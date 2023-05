Čupa praznuje pol stoletja z novim sedežem

Po dolgem dežju je v četrtek le posijalo sonce. Na gradbišču novega sedeža Jadralnega kluba Čupa v Sesljanskem zalivu so delavci kot marljive mravljice hiteli, da bi na čim boljši in učinkovitejši način izkoristili suho vreme, hkrati pa prostor pripravili za jutrišnji veliki dan. Jutri bo namreč klub ugasnil svojih prvih 50 svečk na rojstnodnevni torti, praznik pa bo še toliko bolj svečan, saj bodo ob prisotnosti ministra Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona slovesno odprli svoj nov dom.

Nazadnje smo gradbišče v bližini plaže Castelreggio obiskali junija lani v družbi predsednice kluba Nade Čok in direktorja gradbenega podjetja Suoni Srl Ivana Zidariča, ki sta naju s fotografom tudi tokrat pospremila na ogled novih prostorov, ki jih je projektiral arhitekt Igor Spetič.

Morda velja spomniti, da so se dela začela novembra 2021, potem ko je Dežela Furlanija - Julijska krajina novembra 2020 prižgala zeleno luč za gradnjo sedežev in z društvi (ob Čupi še Diporto nautico in Sistiana 89) podpisala tridesetletno koncesijo za upravljanje območja. Sedež je skorajda nared, v glavnem se bodo dela v prihodnjem mesecu usmerila v ureditev zunanjosti s pločniki, v dokončanje dveh fasad in v opremljanje notranjih prostorov, je poudaril Zidarič, ki sledi poteku del.

Če izvzamemo razrito zemljo, ki jo bodo v prihodnje zgladili in ustrezno površino uredili, je stavba nared. 80 kvadratnih metrov veliko skladišče je dobilo svoja dvižna garažna vrata, da bodo gumenjaki in motorji odslej na varnem. Slačilnice z morsko modrimi ploščicami čakajo le na osnovno opremo, medtem ko bi lahko kopalnice že uporabljali. Morski modri val se nadaljuje tudi v manjši kuhinji, kjer bo mogoče brez skrbi ob regatah na primer pripraviti kaj dobrega za pod zob, je dejala predsednica.

V prvo nadstropje vodi danes kamnito stopnišče. V četrtek so delavci postavili bleščeče-novo ograjo na rob 60 kvadratnih metrov velike terase s pogledom na morje. Ravno toliko je velika večnamenska dvorana, v kateri so strop prekrili s paneli, ki absorbirajo zvok. »Preko razpisa smo od Urada Republike Slovenije prejeli sredstva za opremo dvorane, tako da smo jo takoj nabavili.« Tu najdemo še urad, kjer bo tajništvo s teraso, in manjše stranišče.

Na velikem dvorišču, ki bo v toplih mesecih pravšnje za druženje, je po novem zrasla tudi priljubljena Wakabaraka, ki bo društvenim članom na razpolago s tušem in manjšim kotičkom za žar.

