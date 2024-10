Debata o Starem pristanišču ustavljena

Potem ko je desna sredina na torkovi seji mestnega sveta, na kateri so drugi dan zapored razpravljali o urbani regeneraciji Starega pristanišča v režiji družbe Costim, zavrnila tri četrtine predlaganih amandmajev levosredinske opozicije, je danes zjutraj ta zahtevala revizijo. Ker gre za pomemben sklep in ker bi lahko bila s pravnega vidika zavrnitev tolikšnega števila predlogov sporna, je koalicija pristala na pogajanja med vodji svetniških skupin. Najprej so predvideli, da bodo za to potrebovali 15 minut. Ta čas se je zavlekel v eno uro, nato v dve, tri ...

Po kuloarjih se govori, da so pogajanja zelo napeta, kdo je tisti, ki ne popušča, se ne ve, jasno pa je, da želijo mestni svetniki stranke Naprej, Italija svoje koalicijske kolege predramiti iz trmarjenja in jih prepričati, da je prav del opozicijskih amandmajev označiti za sprejemljive.

V primeru, da bo desna sredina pristala na zahteve opozicije, se današnja seja po vsej verjetnosti ne bo zaključila z glasovanjem. Levosredinski opozicijski mestni svetniki naj bi tako do ponedeljka imeli čas, da popravijo amandmaje, ki so bili za tehnično službo in predsednika občinskega sveta Francesca Panteco nesprejemljivi.

Alessandra Richetti (Gibanje 5 zvezd) je zadevo pokomentirala takole: »Če bi nam dali več časa za pripravo amandmajev, se vse to, čemur smo priča danes, ne bi zgodilo. Tako pa so nam dali samo 24 ur časa za vložitev predlogov k sklepu, ki obravnava prihodnost Trsta.«