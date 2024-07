V Ricmanjih se nadaljujejo dela za obnovo cestišča

Danes okrog 14. ure so v Ricmanjih zaprli za promet občinsko cesto, ki vodi skozi vas. Začela so se tudi dela, ki potekajo v spodnjem delu vasi, na odseku med hišnima številkama 175 in 8 v vaškem jedru, ki bo zaprto glede na potrebe gradbišča. Obnova cestišča s tlakovci iz peščenjaka predvideva prepoved vožnje razen za stanovalce, lastnike nepremičnin, intervencijska vozila, avtobuse mestnega prevoznika in šolske avtobuse. Avtobus št. 41 bo po novem vozil proti Boljuncu po občinski cesti »za Barde«.