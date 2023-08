»Delajo se, kot bi bil svet njihov«

Onesnažuje bolj ladja za križarjenje ali obleka, je bilo retorično vprašanje, ki ga je v vodi, visoko nad glavo, nosila sivolasa gospa. V Pedočinu se želimo kopati v miru, je pisalo na lepenki, ki sta jo nosili nasmejani dekleti. Vse so bile udeleženke »solidarnostnega kopanja«, ki je v nedeljo v občinsko kopališče Lanterna privabilo več kot 50 kopalk. In vse so se ob 10.30 odpravile v vodo ... oblečene. Prijele so se za roke in ustvarile krog. Med njimi je bilo nekaj priseljenk, nekatere so nosile tudi naglavne rute, a v veliki večini primerov je šlo za Tržačanke, ki se običajno v morju hladijo v kopalkah. Da tokrat ni bilo tako, je kriv verbalni napad na muslimansko mamo, ki je pred tednom dni v istem kopališču v vodo stopila v dolgi obleki. Na družbenih omrežjih se je zato rodil poziv na »solidarnostno kopanje«, v želji, da bi na plaži lahko vsakdo svobodno izbiral svoja oblačila. Ta svoboda na papirju (še) obstaja, a kot je povedala ena od muslimanskih kopalk, »se tu in tudi v Barkovljah, kamor pogosteje zahajam, ljudje delajo, kot bi bil svet njihov. Nimam občutka, da bi sprejemali in spoštovali mojo izbiro, da se kopam oblečena.«

Pozivu se je ob petdeseterici žensk odzvala tudi peščica moških, ki so v morje stopili na drugi strani zidu, ki ločuje kopališče. Na polni plaži je bilo sicer slišati tudi nekaj glasnega neodobravanja, na moški strani zidu baje nekaj rasističnih komentarjev. A velika večina kopalk in kopalcev je le uživala v avgustovskem soncu in se za solidarnostno kopanje ni zmenila.