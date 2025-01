Delavke tovarne Tirso še čakajo na denar in zagotovila za prihodnost

Delavke tekstilne tovarne Tirso pri Miljah so pod okriljem sindikata Filctem CGIL danes dopoldne spet dvignile glas. Na Velikem trgu v Trstu so zahtevale sestanek s prefektom Pietrom Signoriellom, ker še niso prejele nadomestila za čakanje na delo, ki jim ga je pokojninski zavod INPS dolžen za november in december 2024.

Ta je sindikalistom dejal, da je že v petek stopil v stik z zavodom in da so mu odgovorni zagotovili izplačilo zneska. Vsoto za november naj bi izplačali 21. januarja, tisto za december pa 24. januarja, je razložil. Enako so sporočili tudi s sindikata UIL UILTEC, ki se je danes sestal z direktorico zavoda INPS Mario Rito Lemme. Ta je pojasnila, da je do zamud prišlo, ker je vodstvo podjetja pozno poslalo pravilne podatke o zaposlenih.

Krize tekstilne tovarne Tirso naj bi bilo sicer, po napovedi stanovske organizacije Confindustrija za FJK, kmalu konec. Tovarno naj bi prevzel še neznani podjetnik iz Veneta. Delavke in sindikate pa vest ni posebno pomirila, saj ostaja tako njegovo ime kot prihodnost še neznana.