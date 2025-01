Demografski podatki Trsta v zborniku in na spletu

Urbana regeneracija bo v Trstu odslej lažja in učinkovitejša. Občina je namreč predstavila prvi zbornik Rupa. Naslov je v resnici akronim za urbano regeneracijo in stanovanjsko politiko. Zbornik, v katerem najdemo podatke o demografski in urbanistični sliki tržaške občine, je od včeraj na voljo tudi na občinski spletni strani. Podatki pa ne bodo koristni le za javno upravo. Prav bodo na primer prišli tudi organizatorjem javnih dogodkov, podjetjem in vsem, ki se pri svojem delu soočajo z demografsko in urbanistično realnostjo mesta.

Novost je včeraj na srečanju z mediji v mestni hiši predstavil Michele Babuder, občinski odbornik za urbanistiko. Spregovorila sta tudi Alberto Menegante, vodja občinskega urada za okoljsko načrtovanje, in arhitekt Eddi Dalla Betta, vodja službe za krajinsko in prostorsko načrtovanje Občine Trst. Ravno Dalla Betta je poudaril, da je urbana regeneracija dolgotrajen proces, ki zahteva daljnovidnost in skrbno načrtovanje. »Ključ uspeha je v čim manjšem številu novogradenj. Uporabiti moramo infrastrukturo, ki že obstaja. Prenoviti je treba opuščene objekte,« je bil jasen arhitekt in poudaril, da bodo pristojnim podatki iz zbornika koristili pri sprejemanju odločitev. »Z analizo podatkov bomo ugotovili, kaj potrebujejo občani, v katere storitve moramo vlagati. Če je v nekem rajonu več otrok, bomo na primer vlagali v igrala in zelene površine,« je razložil.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.