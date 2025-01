Devet novih esejev o Alojzu Rebuli

Da pozornost okoli Alojza Rebule tudi po izteku lanskega leta, v katerem smo obeležili 100-letnico pisateljevega rojstva, ni popustila, dokazuje knjiga z devetimi novimi, še neobjavljenimi eseji o njem. Zbornik z naslovom V Rebulovem vetru je izdala Založba Mladika, predstavili pa so ga v ponedeljek v Društvu slovenskih izobražencev (DSI).

Od devetih avtorjev esejev so bili iz različnih razlogov prisotni samo trije, in sicer pesnik Miroslav Košuta, zgodovinar Aleš Maver in umetnostni zgodovinar Milček Komelj. Pogovor z njimi je vodil urednik knjige Ivo Jevnikar, ki je opravičil odsotnost ostalih avtorjev Igorja Grdine, Boža Rustje, Ignacije Fridl Jarc, Alenke Puhar, Marije Pirjevec in Barbare Zlobec.

Miroslav Košuta se je v skladu s prvim esejem, s katerim se začenja zbornik, spomnil na prijateljstvo z Rebulo, čeprav sta stala na nasprotnih bregovih. Ideološke razlike niso preprečile njunega sodelovanja takrat, ko je vodil Slovensko stalno gledališče. Komelj pa je svojemu eseju v zborniku dal naslov Alojz Rebula - oznanjevalec življenjskega smisla, glasnik neuničljivega slovenstva. Večkrat je poudaril, da je bil Rebula večni iskalec smisla, »trudil se je dokazati, da smisel je«. Zgodovinar in profesor Aleš Maver pa domneva, da bi verjetno pri Rebuli narasla skepsa do sedanjega papeža.