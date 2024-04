Dežela financira poletne pomorske povezave

Dežela Furlanija - Julijska krajina je poletnim pomorskim povezavam med Trstom, Miljami in Barkovljami namenila 944.000 evrov, točneje 594 .330 evrov Občini Trst in 350.000 Občini Milje. Preostala sredstva je dežela namenila Ogleju (337.000) in Tržiču (69.670). Tako bodo okrepili vsakodnevni pomorski promet in poskusili razbremeniti ceste, ki so poleti zaradi kopalcev in drugih obiskovalcev obale posebno obremenjene, je napovedala Cristina Amirante, članica deželne vlade, pristojna za infrastrukturo.

Motorna ladja Delfino verde bo tudi letos plula med Trstom in miljskim kopališčem Acquario, medtem ko bodo povezavo med Trstom, Barkovljami in Grljanom okrepili z dodatnimi vmesnimi postajami. »Z občinskim odbornikom Michelejem Babudrom smo že predstavili projekt Občine Trst, s temi sredstvi bo mogoče dodati vmesne postaje med Barkovljami in Trstom,« je v sporočilu za medije potrdil vodja deželnih svetnikov Bratov Italije Claudio Giacomelli in pojasnil, da sta tozadevni popravek predložila on in vodja svetnikov Lige Antonio Calligaris. Vprašanje je sicer, kje se bo ladja v Barkovljah ustavljala, saj je nabrežje še vedno močno poškodovano.

Ladja Delfino Verde naj bi na relaciji Trst-Barkovlje-Grljan-Sesljan prvo plovbo letos opravila že 1. maja.