Dijaki Zoisa stopili na Pot spomina

V petek so dijaki Državnega tehniškega zavoda Žiga Zois stopili na Pot spomina in se spomnili žrtev holokavsta in najtemnejših strani polpretekle zgodovine. Zjutraj so se s profesorji zbrali na Trgu Oberdan in po skupinah obiskali judovski muzej v Trstu, Tržaško knjižno središče, sedež Arcigay za Trst in Gorico ter zgodovinsko odvetniško pisarno. Ob pričevanju predstavnikov teh skupnosti so pobliže spoznali njihovo zgodovino, posebno obdobje, ko so bile v času nacifašizma preganjane ali diskriminirane s strani takratnih oblasti. Dijakom so tako spregovorili rabin judovske skupnosti Alexander Meloni, odvetnik in profesor Peter Močnik, ki je dijakom predstavil tržaško kristalno noč, ko so fašisti razbili in uničili tudi pisarne takratnih slovenskih odvetnikov, pa Ilde Košuta, dolgoletna uslužbenka TKS, ki se je spomnila hudih trenutkov preganjanja Slovencev v času fašizma, ter predstavnica LGBT skupnosti Martina Crasso.

Obeležitev dneva spomina se je zaključila ob glavni železniški postaji, kjer so se dijaki s trenutkom zbranosti pred spominsko ploščo poklonili številnim deportirancem.

V naslednjih mesecih čaka dijakinje in dijake zavoda Zois nova in prav tako pomembna pot – Pot Evrope. Marca bodo namreč obiskali Evropski parlament in Evropsko komisijo, kjer bodo imeli organizirano srečanje tudi v kabinetu komisarja Paola Gentilonija.