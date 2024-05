Petra Grassi prejemnica nagrade Pavle Merkù

Tržaška dirigentka Petra Grassi bo prejela tretjo nagrado Pavle Merkù za dosežke na zborovskem področju. Nagrado bienalno podeljujeta SSO in ZCPZ Trst v sklopu projekta Cantate in ob Dnevu Evrope.

Priznanje vrednoti izjemne zasluge na področju krepitve, obogatitve in širitve zborovske kulture znotraj slovenske manjšine v Italiji, z evidentiranjem izstopajočih protagonistov deželne, državne in mednarodne zborovske scene.

Prvo in drugo nagrado Merkù sta prejela skladatelj Patrick Quaggiato in dirigent Hilarij Lavrenčič. Letos je na vrsti Petra Grassi, dirigentka iz dežele Furlanije - Julijske krajine, ki je v zadnjih letih doživela največji vzpon z nagradami na tekmovanjih, mednarodno dejavnostjo in široko prepoznavnostjo.

Žirijo nagrade so sestavljali strokovnjakinja za zborovsko področje Branka Kljun, radijska urednica Tamara Stanese, skladatelj in dirigent Patrick Quaggiato, Marija Brecelj kot predstavnica SSO in Bogdan Kralj kot predstavnik ZCPZ Trst.

Nagrado bodo organizatorji podelili ob Dnevu Evrope v četrtek, 9. maja ob 20. uri na dvorcu Geiringer v Trstu. Slovesnost bo obogatilo petje vokalne skupine IngeniuM. Zaradi omejenega števila sedežev je vstop možen samo s predhodno rezervacijo; zainteresirani lahko pišejo na naslov tajnistvozcpz@gmail.com najkasneje do dneva pred podelitvijo.