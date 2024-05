Vsak lahko prispeva predlog za mesto, kakršno si želi

Kakšno je mesto, kakršno si želimo? Nedvomno takšno, ki ga lahko sooblikujemo vsi in v katerem tudi naše mnenje šteje. In Trst se žal temu niti zdaleč ne približuje. Takega mnenja je enajst mestnih združenj in odborov, ki se je povezalo v mrežo, da bi skušalo kaj spremeniti in vplivati na premike, ki se v mestu (ne) dogajajo.

Mrežo sestavljajo odbori Insieme San Giacomo, Campo Libero - mreža solidarnosti Sv. Jakob, Maddalena vive, Odbor za rešitev Burla in katinarskega gozdiča, Odbor za zaščito borovega gozda na Katinari, odbor proti žičnici No ovovia, odbor za vrt v Ulici san Michele, Qualità della via, Odbor za zaščito družinskih posvetovalnic, odbor za Sv. Ivan in koordinacija za zaščito javnega zdravstva. Novonastala mreža se bo javnosti predstavila jutri pri Stari mitnici med 9. in 13. uro, kjer bo zaživelo srečanje, ki so ga poimenovali Mesto, ki si ga želimo.

