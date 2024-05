Koprske policiste je 1. maja poklicala 49-letna državljanka Italije in prijavila, da so ji s skuterjem zapeljali čez nogo, ko je hodila po pločniku. Po tem je padla in se lažje poškodovala, voznica skuterja s sopotnico pa je odpeljala. Policisti so izsledili 16- in 14-letnico ter obvestili starše.

16-letnica je osumljena storitve kaznivega dejanja zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči.