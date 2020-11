Dijaški poklon barvitemu Jančarju

V zadnjem letu smo se skorajda že privadili na spletni svet, v katerem poteka pouk, se srečujemo s prijatelji, si lahko ogledamo gledališko predstavo ali telovadimo. Na Tehniškem zavodu Žige Zoisa so poskrbeli še za dodaten korak naprej in dopoldne na ekrane prvič preselili celo prireditev oziroma sklepni dogodek bralnega projekta IzBerem - eLeggo, ki so se ga dijaki prvič lotili v lanskem šolskem letu in bo, glede na uspeh in zanimanje, postal stalnica vzgojno-izobraževalnega programa.

Da se da v še tako sivih časih marsikaj dobrega uresničiti, je pred 71 dijaki, profesorji in radovedneži, ki so se zbrali pred ekrani, dejala ravnateljica Maja Lapornik. Zasluge ima pri tem zlasti profesorica Tamara Kaluža, nosilka projekta IzBerem, ki je pojasnila, da so z njim želeli v dijakih 3., 4. in 5. letnika vzbuditi željo po branju knjig sodobnih oz. še živečih avtorjev in ponuditi srečanje z enim od njih, ki pa bo moralo počakati na boljše čase. Lani so sestavili izbor štirih romanov – Čefurji raus Gorana Vojnovića, In ljubezen tudi Draga Jančarja, Belo se pere na devetdeset Bronje Žakelj in Mrtveci s Krasa Veita Heinichena – med temi pa je mlade bralce naposled najbolj prepričal Jančar. Njemu oz. ljubezni, ki jo opeva v svojem romanu, so posvetili tudi včerajšnjo prireditev, ki je tako kot bi bila realna vključevala dijaško predstavitev romana, branje odlomkov iz njega in podajanje ocene, pa tudi misli o ljubezni ter glasbene nastope in pevske posnetke.

Seveda je ni prireditve - pa čeprav na daljavo - brez slavnostnega gosta. To je bil včeraj pesnik in pisatelj Marko Kravos, ki je mlade poučil, da je branje izziv in spopadanje z drugačnostjo.