37. Černetovo nagrado bo prejel družbeni delavec Dimitri Žbogar

Posebna komisija za podelitev Černetove nagrade, ki jo je imenoval upravni odbor tržaške Knjižnice Dušana Černeta, je sporočil, da bo letošnji nagrajenec Dimitri Žbogar. Družbenemu delavcu in kmetijskemu podjetniku iz Samatorce bodo podelili 37. Černetovo nagrado po soglasnemu sklepu Tomaža Simčiča (predsednika), Erike Jazbar (članice) in Iva Jevnikarja (člana). V utemeljitvi je komisija zapisala, da prejema Žbogar nagrado »za njegov čut in delo za skupnost, za vztrajanje pri vrednotah in prizadevanje za rast krajevnega narodnostnega, verskega, kulturnega in političnega občestva«.

Podelitev nagrade bo v četrtek, 26. decembra, takoj po praznični maši v zgoniški cerkvi, torej okoli 11. ure, v učilnici župnišča v Zgoniku.