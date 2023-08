Dobrodelni koncert je prestavljen

Amatersko športno društvo Sokol je dobrodelni koncert s trinajstimi slovenskimi ansambli v Italiji Z ljubeznijo v srcu. Kras pomaga, ki bi moral potekati danes zvečer, zaradi slabih vremenskih napovedi prestavilo. Koncert bo na Sokolovem igrišču v Nabrežini na sporedu v četrtek z začetkom ob 18. uri.

Na koncertu bodo nastopile skupine Šorpreže, Grešni kozli, Tri prašički, Kraški ovčarji, Matija in Veronica, Freakwaves, Kraški muzikanti, High skull, Rujni muzikanti, The Maff, Blue Krass, Ovce in Nebojsega. Na prireditvi bodo organizatorji zbirali donacije v pomoč poplavljencem v Sloveniji.