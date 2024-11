Društvo Opla praznuje okroglih deset let

Prav te dni je pred desetimi leti nastalo društvo Opla, katerega članice izdelujejo unikatna ročna dela. Svojo desetletnico so praznovali s posebno bogato razstavo v pastoralnem centru v Dolini. Pobudo za ustanovitev je dala Tatiana Turco, nekdanja občinska odbornica in kulturna delavka, ki je združila ustvarjalke v Bregu in ustanovila društvo, ki deluje v prostorih Srenje Boljunec. Hotela je privabiti vse, ki jim je pri srcu ročno delo in obenem z delovanjem obuditi stare običaje.

Začeli so prirejati razstave in sejme, ki so še danes zelo priljubljeni, tako v prostorih srenje kot drugod. Redno sodelujejo na primer z društvom Valentin Vodnik v Dolini na skupni razstavi v sklopu Majence. Poleg tega društvo Opla prireja delavnice za otroke in odrasle, na primer tečaje izdelovanja pergamentov, dela s pirografom in risanja ter delavnico za izdelavo pustnih mask v beneškem stilu.