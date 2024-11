Duševno zdravje na dokaj barvan način

O duševnem zdravju je treba spregovoriti in se pogovoriti. Ta je glavna izpoved razstave Umetnost in ravnovesje uma, ki je do petka na ogled v mali dvorani Prosvetnega doma na Opčinah. Kolektiv, ki je z nekaj spremembami glede sestave zelo podoben tistemu, ki je septembra pod okriljem Sklada Mitja Čuk razstavljal v Bubničevi galeriji na temo identitete, se je tokrat lotil druge zahtevne teme, ki je sicer temeljnega pomena. Vsakdo pozna koga, ki se mora soočati z duševno stisko, pojav pa se naglo širi, je bilo slišati na petkovem odprtju razstave.

Deveterica umetnic in umetnikov - to so Irina Goruppi, Lara Furlan, Leo Samsa, Maja Kojanec, Martina Bole, Melania Kalz, Noemi Roma, Petra Debelis in Vera Blasina - se je teme duševnega zdravja lotila na dokaj barvan način, kjer igrajo kontrasti med temo in barvo zelo veliko vlogo.

Goruppi je razložila, da se je kmalu po septembrski razstavi pojavila želja, da bi se lotili drugega skupnega projekta. Vezna nit razstave je ravnovesje oziroma neravnovesje uma, skupni imenovalec odprtja razstave pa je bila zelena barva. To je barva ozaveščanja o duševnem zdravju, vsakdo iz kolektiva si je zato nadel nekaj zelenega. Ob temeljnih skupnih imenovalcih pa zaznamuje razstavljena dela tudi velika raznolikost. Nenazadnje so umetnine nastajale neodvisno, vsakdo pa ima svoje preference glede tehnike.

Končni rezultat je razstava, ki se tudi loteva mnogih plati duševnega zdravja.

Umetnine bodo na ogled do vključno petka (danes bo na ogled med 17. in 19. uro, jutri med 18.30 in 20.30, v četrtek od poldneva do 19. ure, v petek pa od 16. do 18. ure), ko bo openski teden osveščanja o pomenu duševnega zdravja sklenil pogovorni večer, ki nastaja v sodelovanju s slovensko komponento Demokratske stranke. Z Eleno Cerkvenič se bosta o njeni knjigi Sono schizofrenica e amo la mia follia pogovarjali senatorka Tatjana Rojc in nekdanja tržaška občinska svetnica Sabrina Morena.