Dvorano mestnega sveta so tehnološko posodobili

Dvorana mestnega sveta je tehnološko posodobljena. V njej so stare mikrofone zamenjali z novimi, instalirali so nove tipke za glasovanje in tri video kamere visoke zmogljivosti, pod stropom pa so namestili tudi tri velike monitorje. Posodobili so tudi programsko opremo za spremljanje sej mestnega sveta na daljavo. Posodobitev je Občino Trst stala približno 140 tisoč evrov, zaradi del, ki so jih začeli izvajati konec januarja, so seje prekinjene. Prihodnja naj bi bila šele 18. marca, saj se mora osebje, ki bo uporabljalo nove tehnološke pripomočke, na te še privaditi. To sta na včerajšnjem srečanju z novinarji sporočila župan Roberto Dipiazza in predsednik občinskega sveta Francesco Panteca. Župan je povedal, da so morali biti tehniki pristojnih občinskih služb zelo previdni pri izbiri opreme, saj je dvorana pod spomeniškim varstvom. Kot so povedali na predstavitvi, bodo z novo programsko opremo bistveno olajšali delo tudi občinskim uslužbencem, ki bodo po zaslugi tehnologije lažje spremljali glasovanje in si zapisovali zapisnik.

Tehnološko so posodobili tudi dvorano občinskega odbora. V njej so postavili opremo za multimedijsko predvajanje. "Z novo opremo smo poskrbeli, da je dvorana tržaške Mestne hiše ena najbolj sodobnih v Italiji. Mislim, da bo zdaj lažje tudi mestnim svetnikom, ki so v preteklosti med glasovanjem pogosto imeli tehnične težave. Zdaj teh ne bo več," je dejal župan.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.