Enoletna karta za obisk tržaških muzejev

Tržaška občina si je letos zamislila posebno akcijo, ki bi lahko v prazničnem času marsikoga navdihnila. Z geslom Podari(si) muzejsko leto ponuja nakup enoletne karte za ceno 15 evrov, ki omogoča vstop v vse mestne muzeje. Vstopnico bo mogoče kupiti do 6. januarja in bo lastniku omogočila, da muzeje v dvanajstih mesecih obišče ne le enkrat, ampak večkrat. V ponudbo so vključeni Grad sv. Justa z razstavami, ki so običajno vključene v ceno vstopnice, muzej gledaliških umetnosti Carlo Schmidl, muzej vojne za mir Diego De Henriquez, Naravoslovni muzej z razstavami in Muzej Revoltella, ki bo sredi pomladi ponovno odprt. V ceno niso vključene večje potujoče oz. začasne razstave v nekdanji ribarnici in druge, ki običajno niso vključene v ceno vstopnice muzejev. Vstop v Arheološki muzej Winckelmann, Rižarno pri Sv. Soboti, Muzej Risorgimenta in Muzej fojbe v Bazovici je vedno prost.

Enoletno karto tržaških mestnih muzejev lahko kupimo na blagajni pri vhodu v Grad Sv. Justa, v muzejih Schmidl in De Henriquez, v Naravoslovnem muzeju in na spletnem portalu trieste.midaticket.it.