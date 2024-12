Farmer & Artist vabi na pokrito tržnico

V prostore tržaške pokrite tržnice pri Stari mitnici se konec tedna vrača sejem kakovostne hrane Farmer & Artist, ki ga prireja Lokalno akcijska skupina (LAS) Kras v sodelovanju z Občino Trst, PromoTurismoFVG, organizacijo Slow Food Italia, skladom Campagna amica združenja Coldiretti in Društvom vinogradnikov Krasa. Ne več samo en dan, pač pa dva. V soboto so lani namreč prešteli preko 2500 obiskovalcev, tako da so se odločili še za dodaten datum, da bi lahko več ljudi spoznalo krajevne odličnosti v mestnem središču.

Dogajati se bo začelo pravzaprav že jutri s posvetom o lokalnih prehranskih politikah, ki bo ob 18.30 v prostorih muzeja modne umetnosti ITS Arcademy (Ul. Cassa di risparmio) z naslovom K trajnostnim mestom - prehranske politike za krožno gospodarstvo in ekološki prehod, je povedal vodja delovne skupine Enrico Maria Milič.

V soboto je uradno odprtje prireditve predvideno ob 10.30, ko bo po uvodnih pozdravih nastopil Slovenski lovski pevski zbor Doberdob. Med 11. in 20. uro se bodo lahko oba dneva - se pravi v soboto in nedeljo - obiskovalci sprehajali med stojnicami in po želji degustirali proizvode 46 kmetovalcev, vinarjev, ribičev in pekov s Krasa, širše dežele FJK, Slovenije, Istre in Hrvaške s 16 proizvodi z oznako Slow food. Med njimi bo tudi Večera bosta med 17.45 in 19.45 obogatena tudi s swing in jazz ritmi.

Organizatorji so pomislili tudi na otroke in družine, za katere so priredili delavnice okusa in spoznavanja, ki so sicer že skorajda vse zapolnjene (preverite na www.trieste.green). Na isti spletni povezavi si lahko zagotovite karto za degustacijo, ki je vredna 10 evrov (na tržnici bo treba zanjo odšteti 15 evrov) - vsak bo prejel tri žetone in kozarec. Ob vinu ali pivu bo lahko okusil tudi prigrizke, marmelade, sire, likerje, med, olja, ribe in drugo. Vstop je vsekakor prost.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.