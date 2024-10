Fragmenta iz Cutra do sobote v Trstu

»Vidim luči na obali. Kapitan pravi, da se bližamo Italiji.« 16-letna begunka Maida je sporočilo staršem poslala nekaj minut, preden bi jadrnica, na kateri je plula, trčila ob čer in potonila v nevihtnem morju pred plažo Steccato di Cutro na obali Kalabrije. V dneh po lanskem brodolomu je morje vrnilo 94 trupel, med njimi 34 otrok. Na obalo pa je naplavilo tudi razbitine lesenega plovila, ki je v Italijo plulo iz Turčije.

Do sobote bosta fragmenta dvojambornice na ogled v pravični trgovini Senza Confini/Brez meja v Ulici Torrebianca. Deski v okvirju dopolnjuje sporočilo osemletnega Ignazia, ki je zapisal to, česar ni sposobna izreči marsikatera odrasla oseba: »Ljudi, ki iz plovila padejo v morje, je treba rešiti. Sicer lahko utonejo«.

Predstavitev desk iz Cutra je bila priložnost, da se tržaška javnost seznani z delovanjem nevladne organizacije Emergency, ki deluje tudi v Trstu. Združenje, ki ga je ustanovil mirovnik in vojni kirurg Gino Strada, je v tridesetih letih obstoja nudilo brezplačno zdravniško in drugo pomoč že trinajstim milijonom ljudem v 21 državah. Emergency bo prisoten tudi na Barcolani. V soboto ob 11. uri bo na okrogli mizi v gledališču Miela prisotna jadralka Caterina Banti, olimpijska prvakinja iz Pariza. Obiskovalci stojnice na mestnem nabrežju pa se bodo lahko virtualno vkrcali na reševalno plovilo in od blizu spoznali poslanstvo reševalca ljudi iz morja. Na boku ladje bodo prebrali Ginove besede, ki veljajo za vodilo humanitarnih delavcev: človekove pravice morajo biti pravice čisto vseh ljudi. Sicer ostanejo te le privilegij.