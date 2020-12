Giraldi v Križu in Nabrežini

V sredo umrli režiser slovenskih korenin Franco Giraldi je leta 1960 v Križu, Nabrežini in v sosednjih vaseh posnel dokumentarec Carso (Kras), ki so ga pred kratkim odkrili v bolonjski kinoteki. Odkril ga je tržaški filmski kritik in raziskovalec Lorenzo Codelli, potem ko je vse kazalo, da je dokumentarec šel izgubljen, v kar je bil prepričan tudi Giraldi. Dokumentarec o življenju na Krasu je posnel med božičnimi prazniki, hkrati z dokumentarcem La Trieste di Svevo (Svevov Trst), oba v produkciji Documento film.

Film, ki traja deset minut, po Codellijevem pripovedovanju prikazuje Križ ob zori, ko se ribiči odpravljajo v vaški portič, kmetje pa na delo v vinograde, zvečer pa ne vidimo družine ob štedilniku, pač pa priletno vdovo, ki ob ognjišču sprejme vdovo iz sosedove hiše. »Na škveru v kriškem portiču je več čolnov kot v morju,« nekoliko resignirano pojasnjuje pripovedovalec, za katerega pogled v prihodnost predstavljata nabrežinski kamnolom in končno odprta meja med Italijo in Jugoslavijo, »ki jo srečno prečka mama z otrokom.« Codelli je Lughiju povedal, da dokumentarec odraža Giraldijevo navezanost na rojstni Kras in konec koncev tudi bratstvo med Italijani in Slovenci (zaključni prizor o meji).