Glasba za vse okuse in gledališče

Organizatorji poletnega festivala Trieste Estate obljubljajo, da bo v naslednjih dneh niz zaživel v polno. Občina Trst prireja v prihodnjih tednih, v sodelovanju s svojimi umetniškimi partnerji, serijo koncertov na Gradu sv. Justa. Ti se bodo začeli v soboto, 29. junija, ob 21. uri z zasedbo 40 Fingers, skupino virtuoznih kitaristov. Ob isti uri bo na Verdijeven trgu koncert Topside Brass Banda, godbe na pihala ameriške vojne mornarice, ki bo poslušalcem zaigrala bogat repertoar tradicionalne, bluz in pop glasbe.

V nedeljo, 30. junija, bo na Gradu sv. Justa na vrsti kantavtorka Carmen Consoli, ki prihaja v Trst v sklopu turneje Terra ca nun senti s koncertom posvečenim tradicionalni glasbi njene rodne Sicilije.

Pestro pa bo tudi med tednom. V torek, 25. junija, bo ob 21. uri na vrtu muzeja Sartorio koncert Balkan Sax Music ansambla saksofonov mestnega orkestra Verdi. V četrtek, 27. junija, bo ob 20.30 na konservatoriju Tartini koncert Ancestrals tria Quodlibet. V muzeju Schmidl bo v petek, 28. junija, ob 17.30 na sporedu koncert za klarinet in klavir skupine Duo Althea. Vedno v petek bo ob 20.30 na konservatoriju koncert La musica dell’acqua dvojice Piccotti-Puig na violini in klavirju. V nedeljo, 30. junija, bo ob 11. uri v muzeju Schmidl še koncert skupine Duo Veles (petje in kitara) z naslovom Sguardi nel Cosmo Umano.

Pester bo seveda tudi gledališki program. Jutri ob 21. uri bo na vrtu muzeja Sartorio občinstvo prisluhnilo Shakespearovi komediji Sen kresne noči. V torek bo v Rossettiju ob 21. uri na sporedu igra La morte, ovvero il pranzo della domenica. V četrtek, petek, soboto in nedeljo pa se bo na vrtu Sartoria nadaljeval poletni gledališki niz Let’s Play s predstavama Trst je morje in Kaplja soli ter s premiero Chevap Chefa Slovenskega stalnega gledališča.