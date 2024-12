Glasbena matica prejela srednjeveški pečat Trsta

Tržaški župan Roberto Dipiazza je predsedniku oziroma ravnatelju Glasbene matice Igorju Svabu in Manuelu Figheliju v dvorani tržaškega občinskega sveta izročil srednjeveški pečat mesta Trst ob 115-letnici delovanja. Ob priložnosti je na harfo izvrstno zaigrala 11-letna Maja Locatelli.

»Zelo smo počaščeni za priznanje, ki pa noče biti dosežek, pač pa spodbuda k nadaljnji rasti in doseganju vse višjih ciljev ter zadoščenj,« je številne zbrane nagovoril Švab. Župan je ob slovesnosti napovedal, da bo Občina Trst z delom denarja, ki ga bo prejela od prodaje palače Carciotti, popravila dotrajano streho glasbene šole v Ulici Montorsino v Rojanu.

Priznanje je Občina Trst podelila ob 115-letnici delovanja slovenske glasbene šole, ki se je 19. oktobra 1909 v Trstu rodila kot podružnica ljubljanske Glasbene matice z imenom Pevsko in glasbeno društvo. To se je nato leta 1922 preimenovalo v Glasbeno matico v Trstu. Pouk je najprej potekal po šolah in drugih ustanovah, od leta 1914 pa v prostorih Narodnega doma v Ulici Filzi. Med prvo svetovno vojno je moralo društvo radikalno okrniti svoje delovanje, pod fašističnim režimom so ga razpustili. Šola pa je v povojnem času doživela nov razcvet, ki se je izrazil tudi z naraščanjem števila učencev in koncertnih večerov, na katerih so nastopali najbolj priznani slovenski in tuji glasbeniki. Danes se lahko ponaša s kakimi 500 učenci, starimi od 4 do 30 let.