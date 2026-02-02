Gledališče Miela v drugi del sezone s protagonistkami

Drugi del letošnje sezone v gledališču Miela bo uvedla kantavtorica Nada, ki bo na odru nastopila v petek, 13. februarja, in obenem odprla 4. izdajo pobude Protagoniste. Ta bo do 26. marca ponudila 11 dogodkov, prav vsi pa bodo v središče postavili ženske talente.

Tudi ta del sezone, ki je nastal pod umetniško taktirko skupine Artifragili, je zasnovan kot preplet različnih umetniških izrazov, kjer so gledališče, glasba, vizualne umetnosti in družbeni dialog, povezujejo v eno celoto. Kot so povedali na petkovi predstavitvi programa, se ta vrti okrog »prostora za domišljijo«, ki ne želi biti zgolj slogan, ampak rdeča nit, ki bo povezovala vse dogodke, predstave in projekte. Miela se bo tako prelevila v kraj, kjer se rojevajo nove ideje, kjer se srečujejo različni svetovi in generacije, so povedali ustvarjalci drugega dela sezone.

