Film Melania v ZDA presegel pričakovanja

Dokumentarni film o pripravah prve dame ZDA na drugo predsedniško inavguracijo Donalda Trumpa z naslovom Melania je na otvoritveni konec tedna v 1800 ameriških kinodvoranah iztržil sedem milijonov dolarjev. Tako poročajo ameriški mediji, ki dodajajo, da je to več od pričakovanj in dober rezultat za dokumentarni film. Po napovedih Nacionalnega združenja lastnikov kinodvoran Box Office Pro naj bi film, ki je stal 75 milijonov dolarjev, presegel pričakovani zaslužek od dva do pet milijonov dolarjev.

Gre za najboljši otvoritveni rezultat za dokumentarni film v zadnjem desetletju. Film je doživel premiero v četrtek v Kennedyjevem centru v Washingtonu, ki po novem nosi ime Trump-Kennedy center. Na premieri sta bila tudi predsednik in prva dama, večina članov Trumpove vlade in republikanskih kongresnikov, s katerimi se je kot edini povabljen tuji veleposlanik srečeval in fotografiral Iztok Mirošič. Po podatkih Hollywood Reporterja je film Melania velik hit predvsem med konservativnimi ženskami na jugu ZDA, starejše od 55 let so kupile 72 odstotkov vstopnic. Od celotne prodaje pa so 78 odstotkov vstopnic kupile osebe, starejše od 55 let. Film je presegel pričakovanja na podeželju, v manjših konservativnih krajih in mestih, v večjih mestih pa zanimanje ni bilo veliko.