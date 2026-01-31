Na 72. Miljskem pustu osem vozov in skupin

V četrtek, 12. februarja, bo miljski župan Paolo Polidori ključe mesta simbolično predal kralju pustu Giovanniju Derinu in se bo pričel 72. Miljski pust.

Dogajanje so danes predstavili v miljskem muzeju sodobne umetnosti Carrà, kjer je bila prisotna tudi letošnja botra pusta Gilda Macor. Sicer pa Miljski pust letos zaznamujejo polemike v zvezi z uvedbo digitalne vstopnice za večerni dostop do zabave v mestnem jedru ter nova povezava Milj s Koprom in tamkajšnjimi pustarji.

Brezplačna osrednja povorka

Osrednji dogodek miljskega pusta, ki ga je predstavil miljski podžupan Nicola Delconte, bo sprevod, ki bo potekal v nedeljo, 15. februarja, in se ga bo udeležilo osem vozov in skupin. Pričel se bo ob 13. uri.

Kot je poudaril miljski župan Paolo Polidori, bo ogled prireditve brezplačen, tudi letos pa bo moč kupiti vstopnice za sedeže na posebni tribuni. Na voljo bodo na spletni strani Ticketpoint ali na istoimenskem prodajnem mestu v Trstu. Prodajali jih bodo tudi v miljski Mestni hiši na Trgu Marconi 11. februarja med 10. in 13. uro ter 12. februarja med 15. in 17. uro. Na dan povorke pa bodo vstopnice za tribuno na prodaj pred dvorano Millo od 11. do 13. ure.

Sprevoda letos ne bodo predvajali na televizijskem kanalu Tele4, mogoče pa si ga bo ogledati na spletni strani in YouTube kanalu Miljskega pusta.