Mirovni pohod simbolično tudi od Sežane do Opčin

Sočasno z 18-mesečnim pohodom za mir od galicijske Fisterre do Jeruzalema se je včeraj med Sežano in Opčinami dogajal pohod za mir v malem. Tržaški, slovenski in reški mirovniki so prehodili pot med sežansko rojstno hišo mirovnika Danila Dolcija in openskima Parkom miru ter Prosvetnim domom.

Na čelu skupine pohodnikov je hodil tržaški mirovnik in politik Alessandro Capuzzo. Pri openskem strelišču sta jih pričakala Dušan Kalc iz VZPI-ANPI ter Dunja Sosič iz kulturnega društva Tabor. Strelišče je pred skoraj sto leti nastalo v vojaške namene. »Tukaj se ni streljalo le na tarče, temveč tudi na ljudi,« je gostom o kruti zgodovini območja na Pikelcu razložil Kalc. Skupaj je bilo na strelišču in v njegovi okolici umorjenih več kot sto ljudi. Kruta faza se je pričela z drugim tržaškim procesom, ko je bila peterica obsojencev na smrt ubita na strelišču, sledilo je enainsedemdeset talcev, umorjenih zaradi bombnega napada na openski kino. Z njihovimi trupli, je poudaril Kalc, so odprli krematorij koncentracijskega taborišča v Rižarni.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku