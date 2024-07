Gropajska klapa poje dalmatinske pesmi

Dalmatinska glasba je prevzela srca tudi pevcev iz Gropade in širše okolice, ki so pred štirimi leti ustanovili Klapo Skala. Letos poleti dosega zagnana skupina, ki jo večinoma sestavljajo upokojenci, pomembne rezultate. Z dvema prvencema se predstavlja na pomembnih festivalih istrske in dalmatinske glasbe. Če so junija nastopili na festivalu Istroveneto, kjer so v polfinalu dosegli drugo mesto in v finalu osvojili nagrado za najboljši aranžma, jih ta konec tedna čaka festival Večeri dalmatinske pisme v Kaštelu Kambelovac.

A začnimo od začetka. Klapa Skala je nastala po pandemiji. V Gropadi je do takrat deloval zbor Skala Slovan, ki pa je moral zaradi pandemije tako kot vsi prekiniti delovanje. »Po pandemiji se starejši člani zbora niso več čutili, da bi še peli. V ožjih sestavih pa smo še naprej peli, tudi na pogrebih nekaterih nekdanjih sopevcev, saj so nas za to prosile družine,« je izpostavil predsednik klape Saško Kalc. Z Egonom Gornikom sta se odločila, da bodo z dejavnostjo nadaljevali.

»Najprej smo morali zbrati pevce. Sam sem že od nekdaj imel željo, da bi v moškem sestavu pel dalmatinske pesmi,« je izpostavil Kalc. Potem ko so nabrali zadostno število glasbenih zanesenjakov (skupino sestavlja deset pevcev, kar je netipično za klape, ki imajo navadno od pet do devet pevcev), so se morali spopasti tudi z iskanjem dirigenta. »Imeli smo srečo, ker v naših prostorih deluje tudi društvo Anakrousis, v katerem skupino vodi Istranka Lora Pavletić,« je izpostavil Kalc. Tudi njen oče je bil klapski pevec, tako da ima zborovodja, ki jo je Klapa Skala povabila medse, izkušnje že zaradi družine.

