Italija izročila Miloša Radonjića ZDA

Črnogorskega državljana, 34-letnega jadralca Miloša Radonjića iz Budve, »pirata iz neznanega« kot so ga poimenovali, je Italija pretekli teden izročila Združenim državam Amerike. Tam se bo moral zagovarjati pred obtožbami glede mednarodnega tihotapljenja več ton kokaina. Kot poročajo s tožilstva vzhodnega okrožja New Yorka oz. črnogorska Radio Televizija je Radonjić prispel v Brooklyn v petek, včeraj pa je moral pred sodnike tamkajšnjega zveznega tožilstva.

Miloša Radonjića, nekdanjega krmarja 24-metrske jadrnice Maxi Jena, je sodstvo lani obtožilo zarote s preprodajo mamil. Jadralca so 6. oktobra lani, samo dva dni preden bi nastopil na jadralni regati Barcolani, aretirali ravno v Trstu na podlagi mednarodne tiralice zaradi kršitev na področju trgovanja z drogo in pranja denarja. Obtožnica, ki je takrat prišla s strani ameriških zveznih tožilstev, ga je bremenila načrtovanja in koordiniranja prevoza večjih količin kokaina iz Kolumbije in Ekvadorja v Evropo. Ameriški preiskovalci so ugotovili, da je bil Radonjić od leta 2020 vpleten v mednarodno trgovanje z mamili in ga med drugim identificirali kot enega vodilnih članov kriminalne mamilarske združbe TCO oz. »kavaškega klana«, ki je uporabljal komercialne tovorne ladje, vključno z nekaterimi registriranimi za dostavo blaga v ZDA, za prevoz več ton kokaina iz Južne Amerike v Evropo za mamilarske kartele na Balkanu.

Obtožbe v obtožnici so vsekakor domneve in obtoženec velja za nedolžnega, dokler se mu krivda ne dokaže, se zavedajo na tožilstvu, od koder opozarjajo tudi, da v primeru, da bi bil obtoženec obsojen, mu grozi najmanj 10 let zaporne kazni oziroma dosmrtna zaporna kazen.

Naj pri tem spomnimo, da je osumljenec obtožbe vseskozi zavračal in krivdo zanikal, češ da gre za drugo osebo z istim imenom in priimkom.