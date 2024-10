Iz silosa odnesli 160 ton smeti (video)

Silos, opuščeno pristaniško skladišče ob glavni tržaški železniški postaji, je očiščen smeti in nesnage, ki se je tam nabirala več let. V trinajstih dneh so delavci podjetja SGD Group odnesli kar 160 ton smeti in vejevja.

Delavci so zbrali za 20 kontejnerjev smeti, odpadke pa so, kolikor je bilo mogoče, tudi ločevali. Očistili so tudi zunanji dvorišči stavbe, ki sta bili popolnoma zaraščeni. Najprej so morali ročno ustvariti poseke, nato so na kraj pripeljali težko mehanizacijo, pokosili vso travo in odstranili vejevje. Očiščena stavba je bila za tiste, ki so vanjo vstopili v času, ko so tam prebivali begunci, povsem neprepoznavna. Ogromne notranje prostore je skozi streho zalivala deževnica, ki je na tleh ustvarila blatne bazenčke, zaradi česar so nam delavci priskrbeli zaščitne prekrivke za čevlje. Pristojni bodo morali sedaj nadzorovati, da se begunci ne bodo vrnili v stavbo.