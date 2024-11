Iz Trsta na Slovaško vse več vlakov

Železniška povezava med tržaškim pristaniščem in Slovaško se, odkar so jo leta 2016 vzpostavili, stalno krepi. Lani je na tej relaciji potovalo preko 400 vlakov, pretovorili so 27.500 TEU (zabojniških enot). Tako so danes na sedežu pristaniške uprave v Trstu ugotavljali na dogodku, ki so ga posvetili gospodarskim odnosom s srednjeevopsko državo.

V prihodnjih mesecih hočejo krepko povečati zabeležene podatke. Leta 2025 hočejo doseči cilj 500 vlakov, ki povezujejo tržaško pristanišče z dvema najpomembnejšima slovaškima ciljema, to sta Bratislava in Dunajska Streda. To bi pomenilo, da bi kar potrojili število v primerjavi z letom 2017, ko je potovalo približno 150 vlakov. Izredni komisar pristaniške uprave Vittorio Torbianelli je poudaril, da lahko Slovaška postane ključna vez z Ukrajino.