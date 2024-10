Izbrali najboljši kapučin v kozarčku

Danes popoldne so prvič v sklopu sejma TriestEspresso Expo priredili že deveto tekmovanje v pripravljanju kapučina v steklenem kozarčku oz. napitka »capo in b«, ki je sicer del spremljevalnega festivala Trieste Coffee Festival. Najboljši »capo« v kozarčku je letos pripravila Ebe Sai Crescente, ki dela v lokalu Home-Sapore di Casa v Ulici Muratti. Drugo mesto je pripadlo Emilianu Biagiottiju, ki je zaposlen v lokalu Lust v Ulici Genova, tretje mesto pa je zasedla Alice Cernecca iz Urban Caffèja na Trgu Stare mitnice.

Pripravljavci kapučina v steklenem kozarčku so imeli na razpolago pet minut, v tem času pa so morali pripravit napitek, ki je lep za oči, okusen za brbončice in uravnotežen pri sestavinah. Strokovna žirija je ocenjevala tudi čas prepuščanja vode skozi drobno mleto kavo, in tudi to, kako so tekmovalci vzdrževali kavni aparat. Pomembna pa je bila tudi mirna roka tekmovalcev.