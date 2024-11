Izgredi po košarkarski tekmi v Trstu

Košarkarsko tekmo A lige med tržaško ekipo Pallacanestro Trieste in tekmeci Vareseja, ki je včeraj zvečer potekala v Trstu, je zaznamovalo nasilje. Po koncu dvoboja so nekateri gosti iz lombardskega mesta pričakali domače navijače pred športno palačo in jih skušali pretepsti. Pomagala naj bi jim tudi skupina navijačev iz Vidma.

Po trenutnih podatkih so poškodovali tri tržaške navijače in policistko. K sreči naj bi poškodbe ne bile hujše narave. Primer preiskuje tržaška kvestura. Na kraju so poleg policije posegli tudi karabinjerji in reševalci službe 118.