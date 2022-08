Izšla strokovna publikacija o kraški noši

Brskanje za kraško nošo ni enostavno delo. Dejstvo je na petkovem večeru v Kraški hiši potrdila Marta Košuta, avtorica prve strokovne publikacije, ki je v celoti posvečena oblačilni kulturi na Krasu Po sledeh kraške noše. Delo je bilo obsežno: zbirala je slikovne, pisne, ustne in tudi materialne vire od prve upodobitve kraške noše v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske iz leta 1689 do sodobnosti. Ti pa niso zlahka dosegljivi in ni jih veliko.

Kras je bilo zelo zapuščeno področje, ki je sicer za časa Valvazorja že imelo sliko svoje noše, je opozorila avtorica, nadaljnjih 200 let pa ni bilo o noši več nobene sledi. »Po kakšni reviji je bil tu pa tam stavek, da je na Krasu veliko vezenin, da je moška suknja ... konkretnejših informacij pa ni bilo.«