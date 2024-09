Izzivi Evropske unije v očeh novinarjev

Evropska unija je v nevarnosti, novinarji pa je prevečkrat ne znamo dovolj dobro predstavljati bralstvu. Okrogla miza o bruseljskih izzivih, ki se je odvijala v soboto popoldne v sklopu novinarskega festivala Link, pa je nudila tudi nekaj bolj optimističnih navdihov.

O nedavnih evropskih volitvah in prihajajočem evropskem petletju so se pogovarjali dopisnik italijanske radiotelevizije RAI iz Bruslja Donato Bendicenti, komentator na straneh dnevnikov skupine NEM Marco Zatterin ter odgovorna urednica dnevnikov skupine Quotidiano nazionale (Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno) Agnese Pini. Pogovor je povezoval dopisnik francoskega dnevnika Libération iz Italije Eric Jozsef.

Stagnacija in zadolženost

Jozsef je pogovor uvedel s pohvalo Trstu, »emblematičnemu kraju za evropsko zgodovino« in »eni od evropskih kulturnih prestolnic«. Med glavne izzive današnje Evropske unije je moderator uvrstil podnebno krizo in reforme evropskih ustanov.

Bendicenti je izpostavil, da so se na evropsko celino vrnili strahovi, na katere smo z veseljem pozabili. Poleg tega pa oblegajo Evropsko unijo mnogi izzivi, ki se pojavljajo sočasno. Za reševanje vseh zagonetk pa imajo evropske ustanove sorazmerno malo denarja. Zatterin je delil Bendicentijevo pesimistično oceno. »Smo v veliki nevarnosti, a tako nepozorni,« je dejal. Skrbi ga predvsem ekonomska stagnacija, saj gospodarstvo ne rase, zadolženost pa je velika. »Ne smemo biti brezbrižni ali se ustrašiti, moramo ukrepati,« je še dejal.

Agnese Pini je uvodoma primerjala vodjo turingijske Alternative für Deutschland Björna Höckeja z ligašem Robertom Vannaccijem, češ da uporabljata iste parole. »In prejemata plazove glasov,« je dejala z italijansko prispodobo. Kritizirala je predvsem »rabo in zlorabo« domoljubja in domovine. Izzivom našega časa bomo kljubovali le skupaj, zato bi bilo bolje govoriti o evropski domovini, kakršno je sanjal že Alcide De Gasperi. Pokojni italijanski premier je govoril o tem, da je treba imeti pogum narediti korak nazaj. Z Evropsko unijo smo dosegli marsikaj in to velja tudi ohraniti.