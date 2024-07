Jadralni padalec obtičal v drevesu

Danes popoldne je pod Malim Krasom na drevesu ostal ujet jadralni padalec. Po vzletu s hriba je naenkrat izgubil nadzor nad jadralnim padalom, pristal na gosto poraščenem območju in obvisel v krošnji drevesa 15 metrov nad tlemi. K sreči se pri padcu ni poškodoval in je sam poklical na pomoč.

Prihiteli so gorski reševalci, eden od njih je s posebnimi derezami splezal na drevo, zavaroval 26-letnega Tržačana in ga varno spustil na tla. Reševalci so iz krošnje povlekli tudi jadralno padalo. Na srečo ni bila potrebna intervencija službe 118, reševalne akcije je bilo po dveh urah in pol konec.