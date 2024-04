Jasli v slovenskem jeziku bi najraje videli na Opčinah

Kar 700 ljudi je v dobrem tednu dni podprlo zahtevo po odprtju občinskih jasli v slovenskem jeziku na Krasu. Večina bi novo javno vzgojno ponudbo za najmlajše rada videla na Opčinah.

Predstavniki krožkov Demokratske stranke za Vzhodni in Zahodni Kras so izpolnjene ankete včeraj izročili predsednikoma obeh rajonskih svetov Nives Cossutta in Pavlu Vidoniju. Izpostavili so potrebo po skupni akciji, s katero bi dosegli, da bi tržaški občinski svet v kratkem obravnaval zahtevo kraškega prebivalstva. Po možnosti že ob skorajšnji spremembi občinskega proračuna za leto 2024.

Na območju Občine Trst delujeta, kot znano, le dve sekciji slovenskih jasli, obe v mestu. Na Krasu imajo najmlajši na voljo dve italijanski sekciji, a nobene slovenske, kljub temu, da obiskuje slovenske vrtce na Krasu okrog 140 otrok. Potencialnih malih kandidatov za občinske jasli bi torej bilo na pretek. Mnoge njihove mame so med 700 podpisniki peticije, med katerimi se je skoraj 500 ljudi izreklo za nove jasli na Opčinah. Podpisniki so lahko navedli več lokacij: na drugo mesto se je uvrstil Prosek (200), na tretje Gropada (98).