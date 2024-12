Škedenj je postal vas jaslic

Praznični čas ima letos v Škednju poseben čar. Združenje za promocijo ozemlja Proloco Servola Škedenj je s članicami in člani društva Amici del Presepio spremenilo mestno četrt v pravo jaslično vas. Iz tamkajšnjega Muzeja jaslic, ki domuje v nekdanji osnovni šoli v Ulici Giardini 16, so devetnajst »prizorov« preselili v cerkev, lokale, trgovine in društva. Ustvarili so pravo jaslično pot, ki gre od cerkve sv. Lovrenca, kjer je na ogled kvačkana sveta družina, preko barov in kavarn, društev Ivan Grbec in Falisca, trgovine Roby in drugih prodajaln vse do muzeja, kjer so v prvem nadstropju postavili jaslice iz igrač.

»S projektom Škedenj, vas jaslic, želimo promovirati dragoceno delo domačega društva, ki je izven naše četrti še premalo poznano,« je včeraj na predstavitvi povedal predsednik Proloco Luca Fragiacomo, »združenje želi namreč tudi v prazničnem času podpreti svoje ozemlje in vse, ki na njem ustvarjajo kulturo.«